POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im HBK Parkhaus - weißen VW Polo angefahren (29.08.2023)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmittag, zwischen 12.45 Uhr und 19.15 Uhr, eine Unfallflucht in einem Parkhaus in der Virchowstraße begangen. Der Unbekannte streifte den im HBK Parkhaus abgestellten weißen VW Polo beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den dabei verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

