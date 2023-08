Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Hattingen, Lkr. Tuttlingen) Auto am Hattinger Bahnhof aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen-Hattingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Mittwoch, 23.08., bis Samstag, 26.08., an einem am Hattinger Bahnhof in der Haubergstraße abgestellten Skoda zu schaffen gemacht und mit einem Hebelwerkzeug versucht, dass Fahrer-Türschloss zu knacken. Nachdem dies nicht gelang, drückten die Täter an der linken, hinteren Fahrzeugtür die vorhandene Scheibe ein. In dem Fahrzeug befanden sich allerdings keine Wertgegenstände, so dass die Unbekannten nichts entwenden konnten. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Die Polizei Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell