Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in das Kinderhaus "Regenbogen"

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil (ots)

Während der Urlaubszeit, im Zeitraum von Samstag, 05.08., bis Dienstag, 29.08., haben unbekannte Täter versucht, in das evangelische Kinderhaus "Regenbogen" in der Pfäfflinstraße einzubrechen. Die Unbekannten machten sich an zwei Türen des Kinderhauses zu schaffen und richteten an diesen Sachschaden an. Die massiven Türen hielten Stand, so dass die Einbrecher nicht in das Gebäude gelangten. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise entgegen.

