POL-EL: Surwold - Motorsteuerung gestohlen

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 18.30 und 4.45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Straße Frensdorfer Ring in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten E-Zigaretten und Getränke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

