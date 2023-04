Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Wohnanwesen

Riegelsberg (ots)

Am 04.04.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr, wurde in ein Wohnanwesen in Riegelsberg eingebrochen. Die Täter begaben sich im Tatzeitraum in den Garten des freistehenden Zweiparteienanwesens. Die Täter gelangten durch ein mittels Glasstechen geöffnetes Fenster im rückwärtigen Bereich in das Haus. Hier werden die im Haus befindlichen beiden Wohnungen angegangen. Die Täter entwenden Bargeld und Schmuck und verlassen das Anwesen durch den Einstiegsweg.

