POL-WAF: Wadersloh. PKW überschlägt sich im Straßengraben, eine Person verletzt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 17.8.2023, 9.55 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf dem Mallinckrodtweg in Ahlen. Eine 67-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Mallinckrodtweg in Richtung Homannsweg. Sie kam mit dem Pkw nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau aus Hamm in ein Krankenhaus. Der erhebliche beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein ...

