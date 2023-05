Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kupferrohre gestohlen

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Hindenburgstraße und Tannenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 18.05.2023, 20.00 Uhr, und 19.05.2023, 09.15 Uhr;

Auf Fallrohre aus Kupfer hatten es Metalldiebe in der Nacht zum Freitag zwei Mal in Gronau abgesehen. Einer der beiden Tatorte liegt an der Hindenburgstraße, der andere an der Tannenbergstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell