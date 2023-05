Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Spielebox angegangen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gemeindepark;

Tatzeit: zwischen 18.05.2023, 20.00 Uhr, und 19.05.2023, 09.30 Uhr;

Spiel- und Sportutensilien haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gronau-Epe aus einem Automaten gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam an dem Gerät zu schaffen gemacht, das im Bereich des Gemeindeparks Epe steht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

