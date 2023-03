Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zweimal Personen in Not

Sprockhövel (ots)

Am Samstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.55 Uhr zur Mittelstraße aus. Dort mussten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport einer Patientin aus ihre Wohnung im 1. Obergeschoss zum Rettungstransportwagen unterstützen. Am Montag wurde die Feuerwehr gegen 6.20 Uhr zu einem Wohngebäude an der Hauptstraße gerufen. Die Patientin war in ihrer Wohnung gestürzt und hatte über den Hausnotruf um Hilfe gerufen. Die Feuerwehr öffnete für den Rettungsdienst die Wohnungstür, so dass dieser die Patientin versorgen konnte. Für die Feuerwehr war dieser Einsatz um 7.20 Uhr beendet.

