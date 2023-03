FW-EN: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Sprockhövel (ots) - Am Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel bislang zu vier Einsätzen alarmiert. Bereits am Freitagnachmittag löste um 12:44 Uhr die automatische Brandmeldeanlage an der Gesamtschule in Haßlinghausen aus. Die Feuerwehr erkundete den Bereich des ausgelösten Melders. Im Bereich einer Toilettenanlage wurde verbranntes Papier auf dem Boden gefunden. Die Rauchentwicklung löste die Anlage ...

