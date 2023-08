Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer wollte nach Verkehrsunfall flüchten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 17.8.2023 kam es gegen 21.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf der Straße Am Stockpiper in Ahlen mit einem Verletzten. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer fuhr dort gegen das Auto eines 30-jährigen Ahleners. Der 41-jährige Ahlener stürzte und verletzte sich. Der Fahrradfahrer versuchte vom Parkplatz zu flüchten, was der 30-Jährige unterbinden konnte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrradfahrer in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 550 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell