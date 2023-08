POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen - Bruggen, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken mit einem Auto von der Straße abgekommen

Polizeipräsidium Konstanz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, ist ein 43-jähriger Mann betrunken mit einem Dacia Sandero auf der Fahrt von Wolterdingen in Richtung Bruggen von der Landesstraße 181 abgekommen, gegen die Leitplanken geprallt und anschließend im angrenzenden Graben stecken geblieben. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab dann auch knapp 1,6 Promille. Nun muss sich der 43-Jährige in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den folgenden Unfall verantworten. Neben der Entnahme einer Blutprobe musste der Mann den Führerschein abgeben.

