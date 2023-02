Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen führt zu Unfall mit sechsstelliger Schadenshöhe

Mannheim (ots)

Der 22-jährige Fahrer eines hochmotorisierten BMW verlor am Samstagabend gegen 21:50 Uhr in der Hafenstraße im Stadtteil Neckarstadt, in Höhe der dortigen Tankstelle, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab, beschädigte Straßenteile, eine Werbetafel, eine Packstation sowie eine Scheibe der dortigen Tankstelle. Am BMW entstand Totalschaden und er musste nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 108.000 EUR.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Weiterhin hat er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell