Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kriminalpolizei ermittelt Täter nach sexueller Belästigung (30.08.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Bereits am 21. August ist es in einer Buslinie in Bad Dürrheim zu einer Belästigung einer jungen Frau durch einen bis dahin unbekannten Fahrgast gekommen. Die Polizei hatte daraufhin einen Zeugenaufruf veranlasst (wir berichteten). Jetzt ist es den Beamten des Polizeipostens Bad Dürrheim und der Kriminalpolizei Villingen gelungen, einen der Tat dringend Verdächtigten zu ermitteln. Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und der Staatsanwaltschaft Konstanz dauern an.

