LPI-J: Begehrte Parkbank

Jena (ots) - Am Montagfrüh kam es im Kreuzungsbereich Steinweg/ Am Eisenbahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Der 33-jährige Fahrer eines PKW Chevrolet beabsichtigte vom Steinweg nach links in Richtung Am Anger abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende Radfahrerin. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 49-jährige und verletzte sich dabei schwer. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr