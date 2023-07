Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkohol im Supermarkt gestohlen

Apolda (ots)

Gestern, gegen 17:15 Uhr hat eine 38-jährige Apoldaerin diverse alkoholische Getränke in einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda gestohlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin hat die Diebin dabei beobachtet, wie sie ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollten. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten wurde eine Anzeige wegen Diebstahl aufgenommen.

