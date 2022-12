Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Einzelhandelsmarkt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind in der Nacht von Dienstag, 27. Dezember 2022, in die Kaufland-Filiale in der Stedinger Straße in Delmenhorst eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 00:30 bis 06:30 Uhr hebelten sie ein Fenster des Einkaufsmarktes auf und suchten im Gebäude zielgerichtet nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie Bargeld an sich und verließen den Markt.

Wer in der Nähe des Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell