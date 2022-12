POL-WAF: Drensteinfurt. Trunkenheitsfahrt durch Polizisten gestoppt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in gleich zwei Wohnhäuser an der Straße Am Brüggenbach in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 17.45 Uhr und 20.55 Uhr Zugang zu zwei Einfamilienhäusern verschafft. Hier durchwühlten sie jeweils mehrere Räume, stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zu ...

