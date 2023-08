Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Reifen an einem abgestellten Auto aufgestochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, etwa im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 03.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand an einem vor dem Gebäude Mühlenweg 115 abgestellten Opel den vorderen, rechten Reifen aufgestochen. Hierbei entstand an dem Wagen rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, entgegen.

