Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbruch in Imbiss/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Ein Imbiss in der Kelsterbacher Straße geriet am späten Freitagabend (09.06.), kurz vor Mitternacht, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort anschließend rund 100 Euro mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

