POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Heftiger Auffahrunfall (29.10.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Einen heftigen Auffahrunfall gegeben hat es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 462 Höhe der Abzweigung nach Zimmern. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Audi A 5 Cabriolet in Richtung Autobahnzubringer A 81. An einer auf "Rot" stehenden Ampel an der Abzweigung nach Zimmern hielt er an, ebenso ein hinter ihm fahrender 20-Jähriger mit einem BMW 223d xDrive Active Tourer. Einem 32-jährigen Fahrer eines Renault Master Transporters gelang es nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr auf den BMW und schob diesen noch auf den Audi. Dabei erlitten ein 51-Jahre alter Beifahrer im Audi sowie der Fahrer des BMW leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen schätzte die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

