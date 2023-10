Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalen suchen Naturkindergarten heim (30.10.2023)

Königsfeld (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen, 8.30 Uhr, haben Unbekannte den Naturkindergarten "Zauberwald" in Neuhausen aufgesucht und teilweise verwüstet. Die Personen sprühten mit drei Feuerlöschern in die dort aufgestellten Tipis und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 07724 / 94950-0.

