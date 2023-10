POL-KN: Lastwagen erfasst Auto auf Standstreifen - rund 11.000 Euro Blechschaden (28.10.2023)

Stockach/ Lkr. Konstanz (ots) - Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 9 Uhr ereignet hat. Ein 74 Jahre alter Citroen-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 72-jährigen VW-Fahrerin. In Folge des Zusammenstoßes fuhr der Citroen Fahrer noch gegen eine städtische Mülltonne und beschädigte diese. An beiden Autos entstand durch den Unfall ein Totalschaden und mussten ...

mehr