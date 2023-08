Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zur Pressemeldung "Fußgänger überfahren"

Mayen (ots)

Am 26.08.2023, 00:12h, wurde der Polizeiinspektion Mayen ein Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zuvor im Bereich Koblenzer Straße, Habsburgring zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei heranwachsenden männlichen Fahrzeugführern aus Mayen. Der 20 jährige Fahrer hat laut Zeugenaussagen den 19 jährigen Fahrer im Habsburgring in Fahrtrichtung Im Trinnel, Höhe des zentralen Omnibusbahnhofs, überholt. Unmittelbar nachdem dieser vor dem Überholten wieder einscherte, erfasste er den 50 jährigen männlichen Fußgänger, als dieser begann die Straße zu überqueren. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum liegen. Die Verletzungen der Person waren so schwer, dass er wenige Minuten später an der Unfallstelle verstarb.

Beide Fahrzeugführer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz vorläufig festgenommen und werden zeitnah einem Haftrichter vorgeführt. Die Führerscheine und die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Weiterhin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt, welcher an der Unfallstelle alle Spuren sicherte.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Mayen, Autobahnpolizeistation Mendig, freiwillige Feuerwehr Mayen, Rettungsdienst.

