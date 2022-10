Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Trunkenheitsfahrt eines 33-Jährigen endet an Ampelmast

Bruchsal (ots)

Ein Autofahrer verursachte in der Nacht zum Freitag auf der Pfeilerstraße in Bruchsal offenbar stark alkoholisiert einen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 33-jährige Pkw-Fahrer am Freitag gegen 01:00 Uhr in der Pfeilerstraße in Bruchsal unterwegs. Beim Abbiegen an der Kreuzung in Richtung Heidelsheim kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Ampelmast. Den hinzugeeilten Beamten fiel erheblicher Alkoholgeruch auf und sie führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille.

Der junge Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und sein Wagen abgeschleppt werden. Die beschädigte Ampelanlage wurde durch die Feuerwehr Bruchsal wiederinstandgesetzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Autofahrer muss nun mit einer Strafanzeige und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

