Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fußgänger überfahren

Mayen (ots)

Am 26.08.2023, 00:12h, gingen mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion Mayen ein, dass im Habsburgring in Mayen, Höhe des zentralen Omnibusbahnhofs, ein Fußgänger von einem Pkw angefahren wurde. Der Fußgänger ist noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Die Polizei Mayen bittet zunächst von Anfragen abzusehen. Es wird bei neuen Erkenntnissen nachberichtet.

