POL-PDMY: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zwei Fußgänger verletzt

Adenau (ots) - Am 19.08.2023 gegen 20:15 Uhr gingen bei der Polizei Adenau mehrere Anrufe über sogenannte "Drifter" auf der L 10, Adenau in FR Hohe Acht ein. Dort seien mehrere Fahrzeuge (allesamt BMW) unterwegs, die durch die dortige Haarnadelkurve driften würden. Hierbei würde es zum Teil zu gefährlichen Konfliktsituationen mit dem Gegenverkehr kommen. Es würden mehrere Personen am Straßenrand stehen, die die ...

mehr