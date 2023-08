Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einschleich- und Taschendiebe in Cochem unterwegs - Hinweise erbeten

Cochem (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Cochem bisher drei Fälle von sogenannten "Einschleich- Diebstahlsdelikten" bekannt. Dabei suchen der oder die Täter unverschlossene Türen von Wohnhäusern oder Nebentüren von Geschäften auf und betreten die Gebäude. Im Gebäude werden offenstehende Handtaschen, Geldbörsen oder Handys entwendet. Bei Antreffen dieser Personen werden fadenscheinige Begründungen für den Aufenthalt gegeben. Es gab einen Zeugenhinweis auf eine ca. 50- 55 jährige Frau, ost-europäischer Phänotyp, mit normaler Statur und einer Größe von 160- 165 cm. Diese habe schwarze oder dunkle, leicht grau melierte Haare, die zu einem Dutt hochfrisiert waren. Die Frau soll Deutsch mit Akzent und englisch sprechen. Solche Delikte können wirkungsvoll verhindert werden, wenn Türen stets verriegelt werden und auch in Büro- oder Aufenthaltsräumen des Personals Taschen in abgeschlossenen Schränken aufbewahrt werden. Ebenso kam zu einigen Taschendiebstählen im Stadtbereich Cochem. Erfahrungsgemäß kommen für diese Delikte die gleichen Tätergruppen in Frage. Hinweise an die Polizeiinspektion Cochem, Telefon: 02671- 9840.

