POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Thür/Trimbs, L113 (ots) - Am Montag, den 21.08.2023, wurde der Polizeiinspektion Mayen ein Verkehrsunfall auf der L113 zwischen den Ortslagen Thür und Trimbs gemeldet. Gegen 15:40 Uhr soll der Fahrer eines schwarzen Seat Leon mit einem Ahrweiler Kfz-Kennzeichen (AW) in einer unübersichtlichen Linkskurve in Fahrtrichtung Thür einen anderen PKW überholt haben. In ...

mehr