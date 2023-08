Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kollig, L82 (ots)

Am Morgen des 25.08.2023 wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit einem überschlagendem Pkw gemeldet. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Pellenz, befuhr die L82 in Fahrtrichtung Mayen. Nach eigenen Angaben habe sie, aufgrund Blendung durch den Gegenverkehr bei Nebel, die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Nach Abkommen von der Fahrbahn kippte der Pkw auf die Seite, zu einem Überschlag kam es nicht. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte sie aus ihrem Pkw befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn musste zur Bergung des Pkw kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

