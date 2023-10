POL-KN: Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall (28.10.2023)

Singen, Lkrs. Konstanz (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Forststraße einen Unfall verursacht. Gegen 23.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein 61-jähriger Autofahrer gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug prallte und anschließend in Richtung Georg-Fischer-Straße weiterfuhr. Eine Streife des Polizeireviers Singen bemerkte in der Zeppelinstraße ein an der Frontseite beschädigtes, ...

mehr