Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Werkstatt

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter meldeten der Polizei am späten Donnerstagabend, dass der Einbruchsmeldealarm in einem Werkstattgebäude, in der Entersweilerstraße ausgelöst hätte. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass sich ein Täter gewaltsam Zugang zu einem Büro verschafft hatte. Dort waren mehrere Schubläden und Schränke durchwühlt. Ob etwas fehlt ist zurzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

