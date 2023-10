Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Auf dem Betzenberg kommt es am Samstagabend (28. Oktober 2023) zu einem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV. Spielbeginn im Fritz-Walter-Stadion ist um 20.30 Uhr. Erwartet wird ein "volles Haus" - das heißt es werden rund 49.000 Menschen nach Kaiserslautern kommen. Auf den Straßen zwischen den Autobahnabfahrten und dem Stadion sowie in der Innenstadt wird entsprechend viel los sein. Besucher sollten deshalb möglichst frühzeitig anreisen und Zeitpuffer einplanen, denn bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung muss mit Beeinträchtigungen und Wartezeiten gerechnet werden.

Für Autofahrer der Hinweis: Wegen der aktuell noch laufenden Oktober-Kerwe steht der Messeplatz nicht als Parkraum zur Verfügung. Die wenigen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt dürften größtenteils durch Kerwe-Besucher belegt sein. Dadurch werden noch weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung stehen. Auch muss damit gerechnet werden, dass die P& R-Parkplätze im Bereich KL-Ost (Schweinsdell) und Uni sich schneller füllen. Der Shuttle-Service zum Stadion startet zwei Stunden vor Spielbeginn.

Unser Tipp: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! Für die An-und Abreise der Fußballfans werden durch die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die Fahrplan-Auskunft ist unter https://s.rlp.de/F5MbV abrufbar. Allerdings sollten auch Bahnreisende wegen des Wochenend- und Ferien-Rückreise-Verkehrs mit einer starken Auslastung der Züge rechnen und genügend Zeit einplanen.

Hinsichtlich der Verkehrsmaßnahmen im Stadionumfeld beziehungsweise rund um den Elf-Freunde-Kreisel lässt sich schon jetzt sagen: Sowohl vor als auch nach dem Spiel kann es insbesondere am Kreisel sowie in den angrenzenden Straßen zu Beeinträchtigungen kommen. Kurzfristige Schließungen sind - je nach der aktuellen Lage - möglich. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden. Stadionbesucher sollten sich darauf einzustellen. An dieser Stelle noch einmal der Tipp - insbesondere für die heimischen Stadionbesucher, die nach dem Spiel zum Hauptbahnhof wollen: Mit einem kleinen Umweg über die Kant- und Barbarossastraße besteht jederzeit die Möglichkeit, den Haupteingang des Bahnhofs zu erreichen, ohne am Kreisel möglicherweise warten zu müssen.

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Aktuelle Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem unter https://twitter.com/polizei_kl, die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz

Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell