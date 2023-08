Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.08.2023

Am 14.08.2023 gegen 19:00 Uhr befährt eine 18jährige PKW-Fahrerin mit ihrem PKW Skoda die B 248 aus Richtung Bad Gandersheim in Richtung Seesen und biegt am Ortseingang Seesen nach links in Richtung Bornhausen ab. Hierbei übersieht sie einen entgegenkommenden vorfahrtberechtigten LKW, welche aus Richtung Seesen in Richtung Bad Gandersheim fährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die PKW-Fahrerin wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Geschätzt ca. 15.000,- Euro.

Am Montag den 14.08.2023 wird durch einen 47jährigen Geschädigten der Polizei Seesen eine Verkehrsunfallflucht in der Kirchberger Straße in Münchehof gemeldet. Demnach hat ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW Opel des Geschädigten touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallzeitraum ist vom 13.08.23 12:00 Uhr bis zum 14.08.23 06:00 Uhr. Schadenshöhe ca. 2500,- Euro. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Am 14.08.2023 wurde gegen 12:00 Uhr im Rahmen der Streife auf der Thüringer Straße in Münchehof ein PKW kontrolliert. Bei dem 53jährigem Fahrzeugführer konnten bei der Kontrolle Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

