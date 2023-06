Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll und Finanzamt kontrollieren Aachener Gastronomiebetriebe

Zur Abschiebung ausgeschriebene Person wird festgenommen

Aachen (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierte der Zoll gemeinsam mit dem Finanzamt Gastronomiebetriebe in der Aachener Innenstadt und der StädteRegion. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt, da nicht alle Arbeitnehmer ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet waren. Eine Person konnte vor den Beamten erfolgreich fliehen. Der Fluchtversuch eines weiteren Arbeitsnehmers wurde durch den Zoll verhindert. Der Mann sitzt inzwischen in Abschiebehaft.

Der missglückte Fluchtversuch des Arbeitnehmers führte dazu, dass die Zollbeamten den bulgarischen Personalausweis der Person, welcher auch nach mehrmaliger Betrachtung echt wirkte, noch genauer unter die Lupe nahmen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass das Ausweisdokument eine sehr professionelle Totalfälschung war, für welche der Mann laut eigener Aussage 10.000 Euro bezahlt hatte. Mit der Fälschung habe er in der Vergangenheit sogar eine Shisha-Bar in Deutschland eröffnet.

Eine im Anschluss durchgeführte Identitätsfeststellung ergab, dass es sich bei der Person in Wahrheit um einen türkischen Staatsbürger handelte, der vor den Behörden abgetaucht war und seit 2016 illegal in Deutschland lebt. Der zur Abschiebung ausgeschriebene Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Der Zoll leitete gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und illegalen Aufenthalts ein, verhängte eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro und übergab den Mann an das Ausländeramt. Der Mann sitzt mittlerweile in Abschiebehaft.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell