Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Benefizkonzert der Zollkapelle Aachen 13. Mai 2022 - 20.00 Uhr - Eurogress Aachen

Aachen

Am 13. Mai 2023 veranstaltet das Hauptzollamt Aachen im Eurogress Aachen um 20.00 Uhr ein Benefizkonzert der Zollkapelle Aachen zu Gunsten der Kindertagesstätte Bunte Erde im Quartier Guter Freund in Aachen. Das diesjährige Motto des Konzerts lautet "LEGENDARY SOUNDS OF CRIME". Die Bigband der Zollkapelle nimmt bekannte Melodien und Sounds aus Kino und TV als stimmungsvolle Vorlagen für ein interessantes und abwechslungsreiches "Krimi-Programm".

Der Eintritt ist frei. Stattdessen wird am Konzertabend um eine Spende für den guten Zweck gebeten.

