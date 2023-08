Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 13.08.2023;Stand 15:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht zum 13.08.2023 wird ein auf dem Kronenplatz abgestellter PKW der Marke Nissan, durch den oder die bislang unbekannten Täter erheblich beschädigt. Hierbei ist die rechte Fahrzeugseite stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden in der Karosserie beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Tatzeitraum: 12.08.2023 19:00 Uhr - 13.08.2023 06:00 Uhr

i.A. Kollenrott, POK

