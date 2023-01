Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw-Fahrer beim Tausch von Wechselbrücke tödlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Auf einem Firmengelände im Kasseler Stadtteil Waldau ist in der vergangenen Nacht gegen 00:10 Uhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Mannheim bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Polizeibeamten berichten, hatten sich der 59-Jährige und ein anderer Lkw-Fahrer, ein 56 Jahre alter Mann aus Berlin, in der Otto-Hahn-Straße getroffen, um die Wechselbrücken ihrer Sattelzüge untereinander zu tauschen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 59-Jährige zuvor beim Aufständern des Frachtcontainers seines Kollegen geholfen haben und danach auf der Straße zur Seite getreten sein. Anschließend soll der 56-Jährige mit seinem leeren Sattelzug angefahren sein, um unter der aufgeständerten Wechselbrücke wegzufahren. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 59-Jährige hierbei offenbar zwischen den Lkw-Zug und den Frachtcontainer. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass für den Mann jede Hilfe zu spät kam und er noch am Unfallort daran verstarb.

Die Ermittlungen zum Hergang sowie der Ursache des Unfalls werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern gegenwärtig an. Zur Klärung der Umstände des Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, die Abteilung für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel eingeschaltet. Auch ein Kfz-Sachverständiger ist in die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall miteingebunden.

