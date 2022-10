Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Präventionsteam der Polizei berät am Samstag (22.10.) in der Innenstadt zum Thema "Einbruchschutz"

Celle (ots)

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" findet alljährlich am Tag der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit Ende Oktober der bundesweite "Tag des Einbruchschutzes", statt.

Das Präventionsteam der Polizei Celle möchte diesen Anlass nutzen, um auf die erhöhte Einbruchsgefahr in der dunklen Jahreszeit hinzuweisen und über mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

Man findet die Präventionsbeamten und -beamtinnen daher am 22.10.2022 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr direkt auf dem Großen Plan in der Innenstadt.

Zudem bieten die Experten kostenlose Beratungen zu diesem wichtigen Thema an. Anmeldungen werden erbeten unter postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de oder unter Telefon 05141/277-208.

