POL-CE: Eigentümer zu Fahrrädern gesucht

Celle (ots)

Celle/Neuenhäusen - In der Nacht vom 27.09.22 auf den 28.09.22 sind aus der Park&Ride Anlage des Bahnhofs zwei Fahrräder entwendet worden. Während die Fahrraddiebe später noch mit den entwendeten Fahrrädern in der Innenstadt festgestellt werden konnten, fehlen leider noch die Eigentümer der Fahrräder. Die Fahrräder würden wir natürlich sehr gerne wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer aushändigen wollen. Es handelt sich dabei um ein braunes Herrenrad der Marke Rambler und ein hellblaues Damenrad aus dem Hause Pegasus. Wer Hinweise zu den Eigentümern machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Celle unter 05141/277 0

