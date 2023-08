Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.08.2023

Goslar (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Goslar verletzt.

Ein 48-jähriger Goslarer befuhr mit seinem VW Touran gegen 18.30 Uhr die Bundesstraße 82 in Richtung Immenrode und beabsichtigte an der Kreuzung Lilienthalstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

++++

"Rücksicht im Straßenverkehr" / Fahrradkontrollen

Radfahrerinnen und Radfahrer standen in der vergangenen Woche im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit im Landkreis Goslar. Fahren entgegengesetzt der Einbahnstraßenregelung oder in einer Fußgängerzone bilden häufig Gefahrensituationen mit Beteiligung des Fahrradverkehrs.

An unterschiedlichen Stellen führte die Polizei Goslar und Bad Harzburg an drei Tagen in der vergangenen Woche erneut Kontrollen durch. Hierbei ergaben sich lediglich vier Verstöße gegen die Einbahnstraßenregelung in der Goslarer Innenstadt. In Bad Harzburg lag der Blickpunkt auf der Fußgängerzone. Insgesamt 17 Fahrräder oder Elektrokleinstfahrzeuge wurden kontrolliert. Neben der Sanktionierung der Verstöße führten die Einsatzkräfte hier, wie auch an anderen Kontrollorten, viele Gespräche, um für die erheblichen Gefahren beim Fahren auf zwei Rädern zu sensibilisieren.

Landesweite Kampagnen wie in 2023 "Rücksicht im Straßenverkehr" bilden einen Schwerpunkt in der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei. Die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen ist und bleibt Ziel und Maßstab dieser Verkehrssicherheitsarbeit im täglichen Dienst. Aus diesem Grund wird die Polizei im Landkreis Goslar solche Kontrollen weiter fortführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell