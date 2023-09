Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig Ortsteil Überberg - Schwer verletzte Person nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Altensteig Ortsteil Überberg (ots)

Eine verletzte Person und ein beschädigtes Fahrzeug sind das Ergebnis eines Unfalls, welcher sich gegen 14.27 Uhr auf der Landstraße 351 zwischen Ettmannsweiler und Überberg ereignete.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 23-jähriger Opelfahrer die Landstraße 351 aus Fahrtrichtung Ettmannsweiler kommend in Richtung Überberg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der PKW-Lenker nach links auf die Gegenfahrspur ab. Eine entgegenkommende 45-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW musste eine Vollbremsung durchführen um die Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf verlor der Opelfahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem bewaldeten Bereich, an einem Baum kam der PKW zum Stillstand.

Feuerwehrkräfte waren erforderlich um den scherverletzten Mann aus dem Fahrzeug zu verbringen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des VW wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt, Rufnummer 07441 536-550, mögliche Zeugen zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten im Vorfeld.

Die Landstraße wurde für die weitergehenden Maßnahmen bis ca. 17 Uhr gesperrt. Der Sachschaden am silberfarbenen Opel beläuft sich auf ca. 5000 Euro

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell