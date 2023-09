POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 20-Jähriger vermisst. Polizei bittet um Hinweise

Pforzheim (ots) - Eingebrochen worden ist am frühen Donnerstagmorgen in das Landratsamt Enzkreis in Pforzheim. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Donnerstag 1 Uhr bis 03:15 Uhr in das Gebäude des Landratsamtes in der Zähringerallee ein. Im Inneren wurden einige Bürotüren gewaltsam geöffnet und ...

mehr