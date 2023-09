Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung; Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Durch bislang Unbekannte verletzt worden sind am frühen Sonntagmorgen zwei Personen in Mühlacker.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen trafen die zwei späteren geschädigten Männer am Sonntagmorgen zwischen 01:40 Uhr und 02:10 Uhr in der Bahnhofstraße auf eine vier- bis fünfköpfige Gruppe. Im Bereich zwischen den Hausnummern 98 und 112 soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppierungen gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe die größere Gruppe, bei welcher es sich um vier Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben soll, die beiden Männer mit Tritten und Schlägen attackiert. Eine Flasche soll hierbei ebenfalls eingesetzt worden sein. Durch den Übergriff erlitten die beiden Männer Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Polizeirevier in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere eine Frau, welche sich mit ihrem Sohn zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe befunden haben soll, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

