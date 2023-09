Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Zusammenstoß beim Linksabbiegen - Radfahrer angefahren und verletzt

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich Franz-Schubert-Straße / Friedrich-Alfred-Straße sind am Montagnachmittag (11. September, gegen 15:45 Uhr) ein Fahrradfahrer (51) und ein Auto zusammengestoßen. Der 76-jährige Mann im Dacia schilderte den Polizisten, dass er von der Atroper Straße kommend links in die Friedrich-Alfred-Straße abbiegen wollte. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des Radfahrers und fuhr ihn an. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er konnte von den Einsatzkräften vor Ort nicht zu dem Unfall befragt werden.

