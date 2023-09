POL-DU: Rheinhausen: Sofa und Holzpalette in Brand - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Nach einem schweren Unfall an der Einmündung Margaretenstraße / Friedrich-Alfred-Allee am Montagmittag (11. September, gegen 12:50 Uhr) schwebt eine 82-jährige Radfahrerin in Lebensgefahr. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Seniorin von der Friedrich-Alfred-Allee kommend auf ihrem E-Bike in Richtung Kalkweg unterwegs, als sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Renault übersah. Es ...

mehr