Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Nach einem schweren Unfall an der Einmündung Margaretenstraße / Friedrich-Alfred-Allee am Montagmittag (11. September, gegen 12:50 Uhr) schwebt eine 82-jährige Radfahrerin in Lebensgefahr. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Seniorin von der Friedrich-Alfred-Allee kommend auf ihrem E-Bike in Richtung Kalkweg unterwegs, als sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Renault übersah. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Frau stürzte und sich schwer verletzte. Ein Notarzt behandelte die 82-Jährige vor Ort, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Opferschützer der Polizei Duisburg kümmerten sich um den 65-jährigen Autofahrer. Ein Spezial-Team der Polizei Essen für schwere Verkehrsunfälle nahm den Sachverhalt vor Ort auf.

