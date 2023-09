Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mann mit Stichen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (9. September) sollen gegen 22:45 Uhr der Fahrer (28) eines dunklen Opel Corsa und der eines dunklen Opel Astra an einer Tankstelle am Kreuzacker in einen Streit geraten sein. Im Verlaufe der Auseinandersetzung sei der bislang unbekannte Beifahrer aus dem Astra ausgestiegen und habe den 28-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Der Beifahrer (29) des Verletzten schilderte den verständigten Polizisten, dass er den Inhalt des Streitgespräches nicht verstanden habe, weil es in türkischer Sprache gehalten worden sei. Nach dem Angriff sollen der Tatverdächtige und der Astra-Fahrer in Richtung des Toeppersees davongefahren sein. Der Angreifer soll zwischen 18 und 25 Jahren alt sein, kurze, dunkle Haare und eine kräftige Statur haben. Er sei circa 1,70 Meter groß und habe ein helles T-Shirt sowie eine kurze, blaue Jeans getragen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte eine Radfahrerin eine wichtige Zeugin sein. Die Ermittler einer Duisburger Mordkommission suchen sie sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Geschehens und den flüchtigen Personen geben können (Telefon: 0203 2800).

Zum aktuellen Zeitpunkt sind das Motiv sowie die weiteren Hintergründe der Tat unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell