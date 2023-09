Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei sucht Angreifer und Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (9. September, gegen 15:30 Uhr) soll ein 16-Jähriger an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Wilhelm-Straße von zwei Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Jugendliche schilderte den alarmierten Polizisten, dass er und sein Onkel (38) bereits in einem Bus der Linie 920 von einer vierköpfige Gruppe verbal angepöbelt wurden. Als die beiden den Bus verlassen haben, sei die Gruppe ihnen gefolgt. Zwei hätten ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und in den Rücken getreten. Das Kriminalkommissariat 36 fahndet nach den Angreifern und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der Schläger geben können. Unter der Rufnummer 0203 2800 sind die Ermittler erreichbar.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell