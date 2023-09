Duisburg (ots) - Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend (7. September, 18:20 Uhr) einen 61-Jährigen in seiner Wohnung an der Mercatorstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Unmittelbar nach der Tat konnten zivile Polizisten den mutmaßlichen Räuber festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ...

